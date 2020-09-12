يرفع عدد الوفيات لـ13: وفاة مواطنين وإصابة 88 بفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 12/9/2020، وفاة مواطنين وإصابة 88 آخرين بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1707 عينة، حيث تبين أن الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية ( 88 ) حالة.

وبينت الوزارة، أن المواطنة رسمية علي الرن 73 عاماً، والمواطن كمال احمد حمدان 51 عاماً توفيا في مستشفى غزة الاوروبي جراء اصابتهما بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1719 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1550 ، (1545 من المجتمع و 5 من العائدين)، ومتعافين 156 ، أما حالات الوفاة فبلغت 13 ( 12 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).

وأكدت الوزارة، أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية أولا بأول وتراجع سياساتها واجراءاتها خلال مرحلة الاستحابة الحالية، وتشد على أيدي طواقمها التي تعمل في مواجهة الجائحة وتعتبرها الرصيد الوفي والحافظة لصحة شعبها.

وبينت الوزارة، أن غرفة عمليات الطوارئ برئاسة د.يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة تابعت ترتيبات استضافة كوادرها في فندق الكومودور بعد اختتام فترة عملها في مستشفى غزة الاوروبي وتشكر جهدهم المهني والوطني الكبير في رعاية مرضى كوفيد 19.

وقالت الوزارة في بيانها:"نستطيع سوياً تغيير منحنى تفشي الوباء نحو الانخفاض وكسر حلقات التفشي ووقف تتمدده في قطاع غزة من خلال الالتزام التام باجراءات الوقاية.

ودعت، الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة لان استهتارك سيقتل احبابك.

وأكدت الوزارة، أن الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات، مشددة على الاهتمام التام باجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة.