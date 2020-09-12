لصرفها غدا وبعد غدٍ ..غزة تعكف لإتمام الترتيبات لصرف 100 دولار لـ70 ألف مواطن

تعكف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة لإجراء الترتيبات اللازمة للشروع بصرف منحة متضرري "كورونا" المقدمة من قطر يومي الاحد والاثنين المقبلين 13 و 2020/9/14

حيث سيستفيد 70 الف مواطن ، وبنفس الآلية المتبعة عبر فروع مكاتب البريد ومعارض موزعي الاتصالات حيث سيتم نشر رابط للفحص للمستفيدين بموعد ومكان الصرف .

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت انها انجزت عملية صرف المنحة القطرية لعدد 100 الف اسرة عبر جميع فروع مكاتب البريد التابعة لها في قطاع غزة وحوالي 200 نقطة صرف من خلال معارض موزعي الاتصالات في جميع مناطق القطاع .

واستمرت عملية الصرف على مدار ثلاثة ايام بدأت منذ يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/8 حيث اعتمدت الوزارة اقصى درجات الحماية والسلامة للمستفيدين وموظفي الصرف في جميع نقاط الصرف التي اعتمدتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا وحيث تمت عملية الصرف بالتنسيق مع وزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية .

ونشرت الوزارة تعليمات الصرف للمستفيدين بهدف ضمان اتخاذ اقصى درجات الحماية ومنها ضرورة ارتداء كمامة وتعقيم الايدي عند دخول المكاتب او نقاط التوزيع وتحقيق التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بالإضافة الى احضار قلم شخصي للتوقيع كما دعت الوزارة من لديه اعراض مرضية الى توكيل من ينوب عنه بالاستلام .

وأطلقت الوزارة شاشة استعلام للمستفيدين لمعرفة مكان وموعد الصرف وحرصت على ان يكون مكان الصرف قريب من مكان سكن المستفيد للتسهيل عليهم في ظل اجراءات حظر التجوال وقيود الحركة.