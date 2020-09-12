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إيران تنصح بومبيو بالنظر في المرآة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:10 - 12 سبتمبر 2020
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تقارير
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نصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ينظر في المرآة، معتبرا أن "النفاق قبيح وكريه" ولكن الوقت ليس متأخرا لتغيير النهج والأسلوب.

وكتب خطيب زاده في تغريدة على "تويتر": "درس من البديهيات التاريخية للنظام الأمريكي: ابحث عن مصطلحات "حياة السود مهمة"، القوات المسلحة المنفلتة، سوء معاملة المهاجرين، التعذيب بالإيهام بالغرق، الصعق الكهربائي، أبو غريب، غوانتانامو، سم "العامل البرتقالي".

وأضاف: "من الأفضل لمايك بومبيو أن ينظر في المرآة، فالنفاق قبيح وكريه، ولكن الوقت ليس متأخرا لتغيير النهج والأسلوب".

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