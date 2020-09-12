الموعد النهائي لإطلاق "آي فون 12"

حددت "آبل" يوم الخامس عشر من أيلول/سبتمبر الحالي موعدا لـ"حدث" توقع خبراء أن يشهد الإطلاق المنتظر لهاتف "آي فون 12"، أول جهاز للمجموعة الأمريكية يعمل بتقنية الجيل الخامس.

وجاء في إعلان نشرته المجموعة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء: "حدث لآبل. انضموا إلينا (مباشرة) من آبل بارك في 15 أيلول/ سبتمبر عند العاشرة صباحا".

ولم تكشف الشركة العملاقة في مجال المعلوماتية، عملا باستراتيجيتها التسويقية المعتادة القائمة على التشويق، أي معلومات إضافية لكنها درجت منذ سنوات على كشف نماذجها الجديدة من هواتف "آي فون" في الخريف.

وقال دان آيفز من شركة "ويدبوش" للخدمات المالية الاثنين: "نرى أن آبل ومزوديها الآسيويين يستبقون الطلب المتزايد على الطراز ذي الشاشة الأكبر بطول 6,7 إنش (17 سنتيمترا)، ما يدفعنا إلى توقع إطلاق العقد لجهاز آي فون 12".