28 مليون إصابة: "كورونا" أكبر التحديات بإقرار دولي

أَقَرَت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبار جائحة كورونا أحد أكبر التحديات العالمية التي واجهتها المنظمة منذ تأسيسها.

وصوت لصالح القرار 169 دولة فيما عارضته الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وسط امتناع أوكرانيا وهنغاريا عن التصويت.

وعبرت الجمعية العامة عن قلقها العميق من التأثير المدمر للوباء على المجتمع والاقتصاد وأنظمة التوظيف والتجارة العالمية والسفر والزراعة والصناعة وقطاع الأعمال.

وأكدت أن عواقب الجائحة تنعكس بشكل أكثر سلبا على حياة النساء وكبار السن والشباب والأطفال والفقراء والضعفاء، وأشارت إلى أن أزمة كورونا تسببت بتنامي أشكال التمييز والكراهية والعنصرية، داعية إلى مكافحة هذه المظاهر.

كما عبرت عن قلقها إزاء انتشار المعلومات المضللة والدعاية عن الوباء، بما في ذلك عبر الإنترنت.

وشددت على ضرورة توفير وسائل التشخيص "الفعالة وعالية الجودة والآمنة" للكشف عن الفيروس وتوفير العلاج منه والأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحته في العالم.

ويمر العالم بموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، وتتصدر الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك الدول من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، وفق لموقع "ورلد ميتر".

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 28 مليونا و637 ألفا، توفي منهم أكثر من 918 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و560 ألف.