صحيفة :الوفد المصري يعود غزة الأسبوع المقبل بعد لقاء شخصية عسكرية كبيرة

أكدت صحيفة الاخبار "اللبنانية" اليوم السبت 12/9/2020 أن المصريين أبلغوا "حماس"، قبل أيام قليلة، أنهم بصدد استكمال المباحثات حول الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة، بعد طلب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، «المساعدة في استعادة الجنود الأسرى لدى حماس».

ويشار الى ان الوفد المصري عاد الى قطاع غزة بعد أسبوع من الهدوء لإستكمال وساطته بين حركة «حماس» والاحتلال "الإسرائيلي" لتحريك ملفّ الجنود الأسرى ، إذ أجرى جولة مكّوكية من الزيارات والاجتماعات المنفصلة مع الحركة وممثلي المستويين السياسي والأمني في تل أبيب كلٌّ على حدة.

وعقد الوفد الذي يترأسه نائب رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء أحمد بديع، ويضمّ مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات اللواء أحمد عبد الخالق أول من أمس، اجتماعين منفصلين مع قيادة «حماس» في القطاع، بحضور عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، إضافة إلى «شخصية عسكرية كبيرة» لم يُفصَح عنها.

وتكشف مصادر في المقاومة أن الوفد «يسعى إلى صيغة يمكن من خلالها استثمار مبادرة قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، للإفراج عن الأطفال والنساء والمرضى من سجون الاحتلال مقابل معلومات عن الجنود، بما يمهّد لعملية التفاوض حول الثمن الذي سيدفعه الاحتلال لاحقاً»، علماً أن «حماس» لا تزال متمسّكة بمطالبها المتعلّقة باستكمال صفقة «وفاء الأحرار» السابقة، والإفراج عن الأسرى المُعاد اعتقالهم قبل الخوض في تبادل جديد للجنود الأربعة الذين لديها.

وقالت صحيفة الاخبار "اللبنانية" أن الوفد سيعاود زيارته خلال الأسبوع المقبل في حال حدثت تطوّرات إيجابية لدى الجانب "الإسرائيلي" , مُتمثّلة في الموافقة على الشروط الفلسطينية. وكان نتنياهو شكر، في الثالث من الشهر الجاري، السيسي على «جهود مصر في تحقيق الهدوء في غزة»، طالباً منه مواصلة المساعدة في استعادة الجنود الأسرى والمفقودين لدى «حماس». وخلال الأيام الماضية، انتشر على مواقع التواصل مقطع مصوّر وَزّعته حركة تطلق على نفسها «حرية»، تدّعي فيه أنها أسرت ضابطَين من «الموساد» الإسرائيلي أحدهما يدعى ديفيد بن روزي، من دون أن توضح مكان أسره أو توقيته، قائلة إن نتنياهو يعلم أين ومتى تمّ ذلك، لكن لم يتمّ التأكد من صحّة هذا الفيديو في ظلّ صمت إسرائيلي تامّ حوله.