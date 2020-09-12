منظمة دولية: لا سلام بدون إزالة المستوطنات

أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم السبت 12/9/2020، على وجوب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في الأراضي الفلسطينية على إزالة مستوطنات الاحتلال "غير القانونية"، ووضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي.

واعتبرت المنظمة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لا يمكن لأي اتفاق "أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل، كقوة محتلة"، في إشارة إلى اتفاق التطبيع بين البحرين والاحتلال.

وتابعت: "لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة؛ بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترامب والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.