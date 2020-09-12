د. بحر: تطبيع البحرين مع الاحتلال خطير يستوجب وضع استراتيجية لمواجهة المطبعين

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، توصل مملكة البحرين لاتفاق تطبيع مع الاحتلال الصهيوني، واصفاً الإتفاق بالخطير، والذي يشكل تهديداً جديداً للأمة العربية والإسلامية كسابقاته من اتفاقات التطبيع مع الاحتلال.

وحذر د. بحر خلال تصريح صحفي عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل مملكة البحرين والاحتلال الصهيوني لما يسمى "اتفاق سلام"، حذر من مغبة الانقياد خلف وهم السلام والتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على أن الخاسر من التطبيع هو الحكومات والأنظمة الراغبة فيه، وأن الشعوب الحرة ستدوس هذه الاتفاقيات الهزيلة.

ودعا بحر إلى ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية وطنية وعربية وإسلامية لمواجهة حمى التطبيع مع الاحتلال، والتحرك دبلوماسياً وميدانياً من أجل وقف جريمة التطبيع مع الاحتلال، ونبذ المطبعين.