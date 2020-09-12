الطقس: الموجة الحارة مستمرة وتشتد الثلاثاء

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت 12/9/2020 ، ان تأثير الموجة شديدة الحرارة مستمر ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 13/9/2020، ينحسر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد حيث يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 14/9/2020، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء 15/9/2020، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .