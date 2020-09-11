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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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كانت رسالة للعدو ليلة إعلان الضم

هنية يكشف إطلاق القسام صواريخ تجريبية متطورة لأول مرة

  • فلسطين اليوم - الدوحة
  • 22:51 - 11 سبتمبر 2020
هنية ‫ هنية ‫
تقارير
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه "في ليلة إعلان الضم مطلع يوليو الماضي فأن كتائب القسام اجرت تجارب على صواريخ متطورة تطلق لأول مرة وكانت رسالة واضحة للعدو".

وأضاف هنية في تصريحات لقناة "المسيرة" اليمنية مساء الجمعة، أن كتائب القسام وكل فصائل المقاومة قالت إن تنفيذ الضم بمثابة إعلان حرب.

وقال: "لن نكتفي بالمهرجانات في مواجهة الضم، بل سندافع عن قدسنا وأرضنا بالبارود والنار".

وأكد هنية أن الذي أوقف الضم في الضفة الغربية هو الشعب الفلسطيني لا التطبيع الإماراتي مع الاحتلال".

وذكر أن شعبنا لن يغفر خطأ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي من أي بلد كان.

 

 

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