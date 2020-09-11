الشيخ عدنان: الأسرى صامدون من أجل كرامة شعبنا وعزة أمتنا

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، إن الأسير ماهر الأخرس يعاني صعوبة في الكلام والتنفس والحركة، بعد دخول إضرابه المفتوح عن الطعام يومه السابع والأربعين على التوالي، احتجاحا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي بمشاركة ممثلين عن عدد من القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والشعبية، إسنادا للأسيرين المضربين عن الطعام ماهر الأخرس، وعبد الرحمن شعيبات، في بلدة سيلة الظهر بجنين،اليوم الجمعة، عقب تراجع حاد طرأ على حالتهما الصحية.

وأضاف الشيخ عدنان: الأسير ماهر الأخرس، يعاني صعوبة في التنفس والكلام ولا يقوى على الحركة أو الوقوف وهو ملازم لسرير المستشفى وسط 3 جنود من مصلحة ادارة السجون الصهيونية"، مؤكدا أن الأسير الأخرس صابر من أجل كرامة أمتنا وعزة شعبنا.

ونقل الشيخ عدنان رسالة من الأسير الأخرس، جاء فيها: أمي الغالية، أنا مشتاق لكِ وأملي أن ترضي عني وبإذن الله النصر قريب جدا، سلامي لزوجتي الغالية ولأبنائي الأعزاء وبناتي وإخواني وأخواتي ولكل أقربائي ولكل من وقف وتضامن معي وبجانبي..أبرق سلامي للجميع ولكل شعبي الصابر الصامد الذي لم يقصر يوما، وأقول إن عزمي قوي وإن شاء الله مستمر بإضرابي حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا. وأنا راضٍ بقضائه وأملي أن يرضى الله عني".

وأوضح عدنان أن الأسير عبد الرحمن شعيبات مضرب عن الماء لليوم الخامس، في ظل هذه الأجواء الحارة.

وأضاف: لقد سمعتم صوت العرب الذي لم يقف بالكلمة في وجه من يطبع مع الاحتلال، ورأيتم موقف جامعة الدول العربية التي ظن البعض أن فيها خيرا لشعبنا، ها هم يذبحوننا من الوريد إلى الوريد".

ووجه الشيخ عدنان رسالة إلى الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، دعاه فيها إلى الصمود، وإفهام العدو بأن الكرامة لا تباع و لا تشترى، مطالبا الذين يحاولون الضغط على ماهر بتركه يتخذ قراره بنفسه.

وأعرب الشيخ عدنان عن أمله في إبرام صفقة تبادل أسرى مشرفة بين المقاومة وبين الاحتلال.

بدوره، وجه قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، التحية للأسرى المضربين عن الطعام، مبينا أنهم يمثلون كرامة الشعب الفلسطيني وكرامة الأقصى.

وقال فارس في كلمة له خلال وقفة الإسناد للأسيرين الأخرس وشعيبات: طوبى لكم أسرانا وأنتم تتصدون لهذا الاحتلال المجرم وتذكرونه بحقكم وحقنا في الحرية والاستقلال.. إنكم تمثلون اليوم كرامة شعبنا الفلسطيني وكرامة الأقصى وأنتم في الزنازين وعلى أسرة المرض".

وتابع بالقول: أنتم اليوم تثبتون للجميع أن القضية قضية مبدأ وأن الفلسطيني يستطيع أن يقاوم الاحتلال ضمن مساحة الإضراب عن الطعام، وتثبتون أنه لا يوجد فلسطيني على وجه الأرض لا يمكنه مواجهة الاحتلال حتى لو كان مقيد أو في الزنازين، بل ويمكنه حمل القضية ونقلها للعالم بجوعه".

وأكد فارس أنه لا يوجد خيار للفلسطينيين اليوم إلا التوحد والمواجهة لقلب الطاولة في وجه المحتل، لا أن يتلقوا الضربات فقط.

وفي كلمة للجبهة الديمقراطية، قال الرفيق ثائر صبح: نقول لأسرانا البواسل إننا معكم ونستمد صمودنا وعطاءنا من صمودكم، وواجبنا اليوم أن نعمل جاهدين لنصرتكم".

واستطرد بالقول: بوحدتنا اليوم نستطيع أن نقف في وجه المشروع الصهيوني، ونفشل كل ما يحاك من مؤامرات ضد قضيتنا الفلسطينية".









