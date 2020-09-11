أنصار الله: الأنظمة المهرولة نحو التطبيع ستدفع ثمن خيانتها ولا تمثل شعوبها

أكدت حركة أنصار الله في اليمن مساء اليوم الجمعة، أنَّ اعلان التطبيع بين النظام البحريني وكيان الاحتلال الإسرائيلي غير مستغرب مطلقاً، من نظام عربي يعيش تحت الوصاية الأمريكية.

وقالت الحركة في تعقيبها على إعلان التطبيع: "لا نستغرب إعلان التطبيع بين النظام البحريني والعدو الإسرائيلي، التحاق هذا النظام علنا بقطار التطبيع تحصيل حاصل لنظام تابع يعيش تحت الوصاية الأمريكية والإسرائيلية".

وأضافت: إن التحاق هذا النظام علنا بقطار التطبيع تحصيل حاصل لنظام تابع يعيش تحت الوصاية الأمريكية والإسرائيلية.

وتابعت: "إن الأنظمة المهرولة نحو التطبيع لا تمثل شعوبها وستدفع يوما ثمن الخيانة بكلفة باهظة".

وأكدت "أن القضية الفلسطينية هي اليوم أكثر تخففاً من عبء أنظمة طالما ظلت توجه طعنات الغدر سرا وهي اليوم تشهرها علنا وسيبقى الرهان على الشعوب الحرة لاستعادة كرامة الأمة وتحرير مقدساتها".

وجددت الحركة وقوفها إلى جانب الشعب البحريني في نضاله المشروع لاستعادة كرامته وسيادة دولته والتخلص من نظام التبعية والخيانة والاستبداد.