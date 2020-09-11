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أول تعقيب من ملك البحرين بشأن اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.. ماذا قال فيه؟!

  • فلسطين اليوم - المنامة
  • 21:51 - 11 سبتمبر 2020
ملك البحرين ملك البحرين
تقارير
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أعلنت مملكة البحرين مساء اليوم الجمعة، رسميا تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك في أعقاب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لتطبيع العلاقات بين الطرفين، برعاية أمريكية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن ملك البلاد حمد بن عيسى، قوله "إن هذا الاتفاق ضرورة نحو التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأشاد ملك البحرين بـ"الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي".

وأعلنت البحرين أن وزير خارجيتها عبداللطيف الزياني سيشارك في توقيع الاتفاق بين الإمارات والاحتلال في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل بواشنطن، وسيكون من أجل التوقيع كمندوب عن ملك البلاد.

 

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