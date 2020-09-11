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كشف زيف شرعية النظام البحريني

الجهاد: اتفاق التطبيع بين البحرين والكيان حلقة جديدة من مسلسل الخيانة لفلسطين والأمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:35 - 11 سبتمبر 2020
حركة الجهاد الإسلامي حركة الجهاد الإسلامي
تقارير
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أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين والكيان الصهيوني حلقة جديدة من مسلسل الخيانة لفلسطين والأمة، وانقلاب فاضح على كل الثوابت العربية والقومية والإسلاميّة الخاصة بفلسطين.

وأوضح الجهاد الإسلامي في بيان صحفي تعقيباً على إعلان ترامب عن اتفاق العلاقات بين البحرين والكيان الصهيوني أن الاتفاق الخياني كمثله من الاتفاقيات السابقة، لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

وبينت الحركة أن تهافت هذه الأنظمة على إقامة العلاقات مع العدو، سيزيد الارتهان للمحور الصهيو أمريكي المعادي للأمة، مشيرةً إلى أن العلاقة بالكيان الصهيوني كانت وستبقى عنوانا للفشل واللاشرعية والارتهان للأعداء.

ولفت إلى أن الاتفاق كشف زيف نظام البحرين، وعدم شرعية حكامه وارتباطاتهم التاريخية بالأعداء، وأن مأزق هذا النظام العميل سيزداد أمام الشعب البحريني والأمة العربية.

وذكرت الحركة أن التصدي لهذه المؤامرات يكون عبر وحدة الموقف الفلسطيني وبالمواجهة في كل الميادين، وبإصرار شعبنا على نهج المقاومة وفضح كل المتآمرين.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تعقيباً على إعلان ترامب عن اتفاق العلاقات بين البحرين والكيان الصهيوني، تؤكد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على ما يلي:-

-إن هذا الاتفاق هو حلقة جديدة من مسلسل الخيانة لفلسطين والأمة، وانقلاب فاضح على كل الثوابت العربية والقومية والإسلاميّة الخاصة بفلسطين.

- هذا الاتفاق الخياني كمثله من الاتفاقيات السابقة، لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

- إن تهافت هذه الأنظمة على إقامة العلاقات مع العدو، سيزيد الارتهان للمحور الصهيو أمريكي المعادي للأمة. فالعلاقة بالكيان الصهيوني كانت وستبقى عنوانا للفشل واللاشرعية والارتهان للأعداء.

- لقد كشف هذا الاتفاق زيف نظام البحرين، وعدم شرعية حكامه وارتباطاتهم التاريخية بالأعداء، وإن مأزق هذا النظام العميل سيزداد أمام الشعب البحريني والأمة العربية.

- إن التصدي لهذه المؤامرات إنما يكون بوحدة الموقف الفلسطيني وبالمواجهة في كل الميادين، وبإصرار شعبنا على نهج المقاومة وفضح كل المتآمرين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 23 المحرم 1442هـ، 11 سبتمبر 2020م

 

 

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