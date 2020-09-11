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جمعية الوفاق الوطني البحرينية: اتفاق التطبيع مع العدو الصهيوني فاقد للشرعية

  • فلسطين اليوم - البحرين
  • 21:23 - 11 سبتمبر 2020
جمعية الوفاق جمعية الوفاق
تقارير
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أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، أن موقف النظام البحريني من التطبيع مع العدو الصهيوني، موقف من طرفين لا شرعية لهما في ذلك، فلا النظام البحريني يملك شرعية لعقد اتفاق مع الصهاينة، فيما الكيان الغاصب هو كيان غير شرعي.

وشددت الجمعية في بيان لها، على أن الاتفاق بين النظام الاستبدادي في البحرين وحكومة الاحتلال الصهيوني خيانة عظمى للإسلام وللعروبة وخروج عن الإجماع الإسلامي والعربي والوطني.

ونوهت إلى أن شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته الدينية والسياسية والفكرية والمجتمعية مجمعٌ على التمسك بفلسطين، ويرفض الكيان الصهيوني برمته، ويقف مع فلسطين حتى تحرير آخر حبة من ترابٍ منها.

وشددت الجمعية على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو تضاد صارخ مع إرادة شعب البحرين، وانقلاب على عقيدته المبدئية في رفض احتلال فلسطين، وانسجام تام مع الإرهاب الصهيوني، واعتراف له بحق قتل وتعذيب وتهجير اخوة الدين وأبناء العروبة وشركاء الإنسانية.

 

 

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