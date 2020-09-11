السيسي معلقاً على اتفاق العار البحريني – الإسرائيلي": خطوة تاريخية!

وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، اتفاق العار بين البحرين والاحتلال الإسرائيلي بـ"الخطوة التاريخية".

وذكر السيسي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأميركية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وأضاف "‏أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة و الدائمة للقضية الفلسطينية".

وتابع "أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، اتفاق مملكة البحرين والاحتلال الإسرائيلي على إبرام اتفاق تطبيع، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".