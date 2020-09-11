أول تعليق من نتنياهو على تطبيع العلاقات مع البحرين



عقب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على الإعلان عن توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع البحرين.

وقال نتنياهو: "يسعدني أن أعلن للجمهور الإسرائيلي أننا سنتوصل الليلة إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، مع البحرين".

وأشار نتنياهو، في تغريدة له عبر "تويتر": إلى أن البحرين تنضم إلى اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات، موضحًأ "استغرقنا 26 عاماً للتوقيع على اتفاق سلام ثالث مع دولة عربية و 29 يوما لاتفاق رابع".

وأكد نتنياهو: "هذا عهد جديد من السلام، إنه السلام مقابل السلام، الاقتصاد مقابل الاقتصاد".

يُذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق سلام بين البحرين و"إسرائيل"، بعد موافقة البلدين على توقيع الاتفاقية وذلك بعد أقل شهر من الاتفاق الإماراتي البحريني.

وقال ترامب، في تصريح له عبر فيسبوك: "اختراق تاريخي آخر اليوم، صديقنا العظيم اسرائيل ومملكة البحرين يوافقان على صفقة سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع اسرائيل في 30 يوماً".

ونشر ترامب صورة لبيان صحفي مشترك وثلاثي بين أمريكا وإسرائيل والبحرين، فيما أكد البيت الأبيض، أنه تم التوصل للاتفاق خلال مكالمة اليوم بين ترامب وملك البحرين ونتنياهو.