ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

"القدس المفتوحة" تعلن عودة الدوام الإداري وتستثني هؤلاء الموظفين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:44 - 11 سبتمبر 2020
جامعة القدس المفتوحة جامعة القدس المفتوحة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت جامعة القدس المفتوحة، مساء اليوم الخميس، عن استئناف الدوام الإداري في فروع قطاع غزة.

وقالت الجامعة في بيان مقتضب وصل وكالة "فلسطين اليوم" نسخة عنه: "نعلن عن استئناف الدوام الإداري في فروع قطاع غزة وبالحد الأدنى من العاملين الضروري لسير العمل، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 13/9/2020 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية.".

وأضافت الوزارة: "يستثنى من الدوام الموظفات المتزوجات ممن لديهن أطفال، والموظفون الذين يقطنون في مناطق تخضع للاغلاق التام. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع".

الأكثر مشاهدة

متعلقات