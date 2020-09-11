"القدس المفتوحة" تعلن عودة الدوام الإداري وتستثني هؤلاء الموظفين

أعلنت جامعة القدس المفتوحة، مساء اليوم الخميس، عن استئناف الدوام الإداري في فروع قطاع غزة.

وقالت الجامعة في بيان مقتضب وصل وكالة "فلسطين اليوم" نسخة عنه: "نعلن عن استئناف الدوام الإداري في فروع قطاع غزة وبالحد الأدنى من العاملين الضروري لسير العمل، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 13/9/2020 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية.".

وأضافت الوزارة: "يستثنى من الدوام الموظفات المتزوجات ممن لديهن أطفال، والموظفون الذين يقطنون في مناطق تخضع للاغلاق التام. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع".