موعد صرف المنحة القطرية لمتضرري كورونا في غزة

ينتظر المتضررون من تفشي فيروس كورونا (كوفيد_19) صرف منحة الـ 100 دولار، والتي ستخصص في معظمها لأصحاب الأعمال اليومية، الذين تضرر دخلهم بسبب فرض حظر التجوال في قطاع غزة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، مساء الخميس اليوم 10 – 9 - 2020، عن موعد صرف الـ 100 دولار للأسر المتضررة من تفشي كورونا في قطاع غزة.

وقال معروف في تصريح صحفي، إنه سيتم صرف 100 دولار لـ70 ألف أسرة من المتضررين من تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة بداية الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التنمية في قطاع غزة أعلنت عن صرف المنحة القطرية قبل 10 أيام لـ170 ألف أسرة، تم صرفها لـ100 ألف أسرى متعففة في غزة، فيما تم تخصيص بقية المنحة لـ70 ألف أسرة من متضرري كورونا.

سيتم نشر رابط على موقع فلسطين اليوم الاخبارية في لحظة نشره من قبل الجهات المختصة.