اقتصاد غزة تحيل 341 تاجرا للنيابة وتحدد سعر الدجاج

أعلن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى، مساء اليوم الجمعة، تحديد سعر كيلو الدجاج في جميع محافظات قطاع غزة بـ 9.5 شيكل فقط للمستهلك، وذلك بعد قيام بعض التجار باستغلال الوضع الحالي بذريعة تعويض الخسارة في السابق.

وأضاف أبو موسى في حديث لإذاعة صوت القدس، أن سعر طبق البيض الذي وزنه 2 كيلو فأقل 9 ش فقط، وأكثر من 2 كيلو هو 10 شواكل.

وحذر كل تاجر جملة أو موزع أو تجزئة من عدم الالتزام بالسعر المعلن بخصوص الدواجن، مشيرًا، "نحن بحاجة للتكاتف في ظل هذه الأوضاع الصعبة، وعلى المواطن أن يكون واعٍ بتلك الأسعار".

وأشار أبو موسى إلى أن الاقتصاد بغزة عملت محاضر ضبط في جميع المحافظات لبائعي الدواجن الذين رفعوا الأسعار واستغلال المواطن، مؤكدًا إحالة جميع الموزعين المحتكرين للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأضاف، ":حررنا نحو 665 محضرًا ضد التجار الذين حاولوا استغلال المواطنين ورفع الأسعار منذ تفشي الفيروس، وتم إحالة ما يقارب ٣٤١ ملف للنيابة العامة في جميع محافظات قطاع غزة، لردع باقي التجار".

وبيّن أن هناك محاضر إتلاف ومتابعة للسلع المعروضة في الأسواق مثل انتهاء الصلاحية والفساد ومدى مطابقتها للمواصفات.

وبخصوص وفرة البضائع المتوفرة بالقطاع، أفاد، "ما زالت البضائع التجارية والغذائية تدخل قطاع غزة باستمرار ولم تنقطع، بالإضافة إلى البضائع المتواجدة في المخازن، لذلك لا خوف من أي نقص في المواد الغذائية".

ونوه المتحدث باسم الاقتصاد بغزة إلى إطلاق الوزارة رقم مجاني للمواطنين لتلقي الشكاوى والمناشدات وهو 1800112233.

وأكد أبو موسى على عمل المخابز وفق إجراءات الوقاية والسلامة، حتى عند المواطن، مشيرًا إلى أن وزن ربطة الخبز 3 كيلو بسعر 7 شواكل.

وبخصوص أسعار الخضار، أكد الناطق باسم الاقتصاد في غزة متابعة الوزارة لأسعار الخضار أولا بأول عبر جولات التفتيش المتواجدة على مدار الساعة في الميدان.