لبنان: 10 وفيات و546 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة

سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في لبنان 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا اضافة الى تسجيل 10 وفيات.

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 10​وفيات​ و546 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال ​​الساعات​​ الـ24 الأخيرة، 540 حالة منها تعود لمقيمين ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 21529، في حين أن 6 إصابات تعود لوافدين.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع العدد التراكمي لل​حالات​ المحلية المثبتة إلى 21529 إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1454 حالة، منوهةً بأن عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 229 حالة.

كما أفادت عدد حالات الشفاء وصل إلى 7606 شخصاً، في حين أن 408 أشخاص يتلقون العلاج في ​المستشفيات​، 113 منهم يقبعون في العناية المركزة.

وأوضحت ان عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 10270 فحصاً، 7629 منهم تم اجراؤها في المختبرات، و2641 تم اجراؤها في ​المطار​".