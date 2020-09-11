مقال مترجم عن يديعوت: زمن دحلان

كتب سميدار بيري

ترجمة الهدهد

استبدل الشوارع المزدحمة في رام الله بقصور ذهبية ورخامية في أبو ظبي. ترك الدخول والخروج من السجن الإسرائيلي وتحول إلى حياة من الرفاهية وحساب مصرفي به عشرات الملايين من الدولارات. محمد دحلان هو اليوم المستشار السري لحاكم الإمارة ، محمد بن زايد ، المتورط وراء الكواليس في صياغة اتفاق السلام التاريخي الذي سيوقع في واشنطن ، وحتى أنه قام بنزهة سرية إلى إسرائيل مع شقيق الحاكم. كل هذا من أجل الوصول إلى لحظة الحقيقة وخلافة أبو مازن، قد يقول البعض بدعم من إسرائيل وأموال الإمارات. وهناك من ينتظره بالفعل.

قبل ثلاثة أسابيع ، هبطت طائرة بيضاء من إمارات الخليج في مطار بن غوريون ، بدون علامات تعريف. ووضعت في بطن الطائرة مساعدات طبية وأقنعة واقية وملابس أطفال وعشرات المواد الغذائية المخصصة لسكان الضفة الغربية. رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبول البضائع ، وتعرض لانتقادات من حاكم الإمارات ، محمد بن زيد ، الذي لم يكلف نفسه عناء إطلاع السفير الفلسطيني في دبي (الذي أعيد إلى رام الله منذ ذلك الحين) على الاتفاق مع إسرائيل ، لوح أبو مازن بيديه غاضبًا: “نحن لا نريد ولا نحتاج لمصالح الإمارات”.

الآن اتضح ، بحسب عدة مصادر ، أن داخل الطائرة ، التي لم تعد على الفور إلى مساراتها ، لم تخفي منتجات للأطفال المحتاجين فحسب ، بل أيضًا شخصين: طحنون بن زايد ، الشقيق الأصغر لحاكم الإمارات ، الذي يعمل مستشارًا للأمن القومي ، ومحمد دحلان. – أقرب مستشاري الحاكم الفعلي ، وشخصية معروفة لدى الجمهور الفلسطيني والإسرائيلي. والأهم من ذلك – عدو لدود ومكروه لأبي مازن. يقول مسؤول أمني إسرائيلي كبير: “أجد صعوبة في تصديق أن هذين الشخصين لم يخرجا للتنزه والانتعاش في عدد من الاجتماعات خارج الطائرة”.

هذا هو بالضبط المحور الذي يقف عليه محمد دحلان في هذا الوقت: الاسترخاء ، وزيادة القوة والثراء في دبي وأبو ظبي ، لكن الرأس دائمًا يفكر بما يحدث في السلطة الفلسطينية ، والأهم من ذلك – ما قد يحدث هناك قريبًا: نهاية ولاية أبو مازن ، وبداية عهد جديد. زعيم جديد. أما دحلان فهو هذا القائد. بالنسبة لأبو مازن ، لا توجد فرصة لحدوث ذلك.

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قبل أربع سنوات ، في بهو فندق كبير في أوروبا. خلال زيارة إلى هناك ، صادفت ، بالصدفة ، صورة غير عادية: رئيس جهاز الأمن العام السابق يعقوب بيري ومدير الأمن السابق في غزة ، محمد دحلان ، جالسان على أريكة واحدة يلوحان بأيديهما في ذروة محادثة طويلة ساخنة. وقفت بهدوء. كنت أشاهدهم ، وأحيانًا كانوا يضحكون بصوت عالٍ ، وأحيانًا يحنون رؤوسهم ويتحدثون بصوت هامس ، بوجه جاد. مثلي ، اقترب عدد قليل من الأشخاص الفضوليين الآخرين – الإسرائيليون والفلسطينيون – ونظروا إلى بيري ودحلان – الذين اكتسبوا على مر السنين مجموعة متنوعة من الأسماء المستعارة في محاولة لكسر صورته: متعاون في المخابرات الإسرائيلية ، وعميل في وكالة المخابرات المركزية ، وزعيم فتح القادم ، وكذلك ” المناضل الفلسطيني من اجل الحرية “القاتل” “اللقيط”.

قال يعقوب بيري هذا الأسبوع “أتذكر هذا الاجتماع جيدًا”. “جلس دحلان في السجن الإسرائيلي خمس مرات على الأقل ، لكن ليس خلال فترة عملي كرئيس لجهاز الأمن العام. من المهم الإشارة إلى أنه لم يُسجن لضلوعه في المقاومة ولم يتورط في هجمات فدائية. أعتقد أنه حتى لو كنت قد وضعته في السجن ، فلن يواجه مشكلة في الجلوس معي. قضينا عشرات الساعات معًا ونشأ نوع من الصداقة بيننا. إنه بالتأكيد نوع مثير للاهتمام. ذكي جدا “.

هذه المهارة هي التي أوصلته إلى النقطة الحالية: مستشار سري لحاكم الإمارة ، الذي يرسل في الوقت نفسه اذرعه ويقيم العلاقات في مصر والأردن ولبنان وبالطبع في الغرب. يكتسب القوة والمال والاتصالات.

دحلان ضليع في قواعد اللعبة في الإمارات الخليجية. يعيش مع زوجته جليلة في منزل كبير في أبو ظبي ، مع اثنين من أطفالهما الأربعة ، وبخدم. يلقبه أصدقاؤه المقربون بـ “أبو فادي” نسبة إلى نجله الأكبر الذي تزوج قبل خمس سنوات في حدث لامع في القاهرة ، بمشاركة أمناء دحلان من السلطة الفلسطينية. وتزوجت ابنته هديل من عبد الله نجل رجل الأعمال يوسف الرفاعي المقرب من الحاكم محمد بن زيد المعروف باسم MBZ الذي كان حاضرا في حفل الاستقبال حيث تجلت العلاقة الوثيقة.

في السنوات الأخيرة ، عزز دحلان قبضته على غرف القصور الرائعة في الإمارات. هنا يهمس في أذن بن زايد ، حيث يعبر عن رأيه في قضية ملتهبة ، ولكن كما يليق بمستشار سري ، فإنه يحرص على التصرف خلف الكواليس وأقل في دائرة الضوء. على سبيل المثال ، عندما قام الوفد الإسرائيلي والصحفيون بزيارة لمدة يوم واحد الأسبوع الماضي ، كان دحلان حريصًا على عدم الاقتراب. عندما يحافظ الأمير على مسافة ، يعرف دحلان كيف يتصرف. عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الشخصية البارزة من الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة ، فهو موجود هناك. في الجوار المباشر للأمير. مع الكشف عن “اتفاق إبراهيم” أصدر أنصار دحلان في الضفة بيانًا قصيرًا وحذرًا. وكتبوا “نحن نتابع باهتمام كبير”.

تورطه في الاتفاق التاريخي يثير ردود فعل حادة هنا وهناك. الدكتور بشار عزة ، صاحب شركة ريادة الأعمال في رام الله وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني ، يعرف بأن نصيب دحلان في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إمارات الإمارات مع الولايات المتحدة وإسرائيل محدود. “على الأكثر ، أخذوا نصيحة دحلان. لا أكثر. ليس راعًا ولا عرابًا.”

الدكتور نبيل شعث ، أحد المحاربين القدامى في منظمة التحرير الفلسطينية ، أكثر إصرارًا: “دحلان يعمل ضد مصالح شعبه. وإسرائيل تغذيه. نحن نعلم سرًا ، ويمكنه أن يخونك دون أي مشكلة. هذه هي شخصيته. وأنا أعرفه منذ سنوات عديدة. قبل وقت طويل من وصول كلانا إلى قطاع غزة. الآن لعب دورًا رئيسيًا بين الإمارات وإسرائيل – التطبيع – ويجب أن يخجل. “تركيا وليبيا وهناك أماكن أخرى لن تخطر ببالك أعلم أن دحلان موجود فيها واعتقد انه خطير جدًا”.

الواقع مختلف على الأرض. يوم السبت الماضي ، جلس دحلان في بهو الفندق. هذه المرة في القاهرة مع مجموعة صغيرة من المؤيدين من الضفة الغربية. وبعد “اتفاق إبراهيم” مع الإمارات جاء لدراسة ردود الفعل في الضفة الغربية ، لماذا قرروا الوقوف أمام الكاميرات على صور الحاكم بن زايد ، وحرق صوره الخاصة وما يفكر فيه الشباب. وسؤال آخر مثير للاهتمام – إلى أي مدى نجحت هذه الاتفاقية في خلق إثارة حقيقية بين الجمهور الإسرائيلي. بالمناسبة ، كان الجواب الذي تلقاه لا لبس فيه.

كم يساوي دحلان اليوم؟ رفض جبريل الرجوب ، الذي يقود مقاطعة صاخبة لدحلان ، هذا الأسبوع ، بعد محاولات عنيدة من قبل كبار المسؤولين في الضفة الغربية وأنا لمقابلتي، رفض. وقال “أنا لا أتحدث مع الإسرائيليين ، وبالتأكيد ليس عن دحلان ، لأن الأمر يتعلق بالفلسطينيين”.

“ليس هناك جدال حول مهارات دحلان ، المشكلة في الطرق التي يصل بها إلى أهدافه. هذه طرق غير شريفة وماكرة تهدف في النهاية إلى خدمته فقط. لا أصدق كل تبرعات جليلة ، تبرعات زوجته. دحلان لديه الكثير من المال الذي تملكه يكرس دوره لتحقيق اهدافه ” قال مسؤول من رام الله.

سلامة نعمات ، المعلق الأردني المخضرم ، لم يتفاجأ. “دحلان لديه كاريزما فوارة. لا يمكن لأحد أن يظل غير مبال به. إما أن يحاولوا الاقتراب منه ، أو يهاجمونه ، مثل أردوغان ، لأنه عندما تضع دائرة حول اسم دحلان ، فإن الجميع في الشرق الأوسط وأجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وأوروبا يعرفون من هو بالضبط. دحلان كان ينظر اليه كبطل “.