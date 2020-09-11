الصحة الايرانية: تسجيل 2313 إصابة جديدة 115 حالة وفاة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا و2313 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 22913 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 342539 أشخاص لغاية الآن.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 2313 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة 379801 شخصا.

وأشارت الى أن 1253 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولفتت الى أن 3753 من المصابين بكورونا في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و507 الفا و938 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.