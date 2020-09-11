الصحة تصدر الخارطة الجغرافية لانتشار وباء كورونا في محافظات غزة

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة خارطة توزيع اصابات فيروس كورونا في محافظات غزة.

و كانت الوزارة أعلنت صباح اليوم تسجيل حالة وفاة وإصابة 80 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة في بيان صحفي لها، عن وفاة المواطنة طرفة أبو الجديان 83 عام في نستشفى غزة الاوروبي جراء اصابتها بفيروس كورونا.

وقالت إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1813 عينة، مشيرة إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1631 اصابة بينهم 1506 حالة نشطة (1501 من المجتمع و 5 من العائدين).

وأضافت الصحة، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة بلغ 114 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 11 حالة (9 من داخل المجتمع و 1 من العائدين).



