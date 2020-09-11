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نتنياهو لن يسافر بطائرة منفصلة لحضور مراسم توقيع الاتفاقية مع الإمارات

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:56 - 11 سبتمبر 2020
نتنياهو1 نتنياهو1
تقارير
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أعلنت مصادر عبرية اليوم الجمعة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تراجع على وقع الانتقادات الشديدة له عن السفر على متن طائرة منفصلة لحضور حفل توقيع الاتفاق مع الإمارات في واشنطن ، والمتوقع عقده الأسبوع المقبل.

وكان نتنياهو وزوجته سارة يعتزمان الوصول بطائرة خاصة وبررا ذلك أمس (الخميس) خوفا من الإصابة بكورونا اذا سافرا على متن طائرة بقية الوفد الذي من المتوقع أن يضم أكثر من 70 شخصا.

وذكر بيان لمكتب نتنياهو اليوم أنه "من أجل عدم السماح لوسائل الإعلام بتحويل انتباه الرأي العام عن اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات وربما مع دول عربية أخرى ، فإن رئيس الوزراء سيطير مع الوفد في طائرة أكثر اتساعًا ، مع ترتيبات فصل صارمة للحفاظ على صحته".

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