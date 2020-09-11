جامعة الازهر تعلن استئناف الدوام الاداري بشكل جزئي

أعلنت جامعة الأزهر في قطاع غزة، استئناف العمل الإداري الجزئي بإجراءات وقائية مشددة، و ذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل.

و بناءً على تعليمات رئيس الجامعة؛ أحمد التيان، اكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور مازن حمادة، أنه تقرر العودة للعمل الإداري الجزئي بالجامعة ضمن إجراءات وقائية مشددة.

و وفقاً للقرار، فيبدأ الدوام يوم الأحد الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠، من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

ويستثنى من القرار العاملين من كبار السن والمرضى والموظفات المتزوجات؛ ومن هم في مناطق حظر التجول.

و أوضح أن الدائرة الإدارية تكلف موظفيها لإنجاز الأعمال من بيوتهم إلكترونياً بعد توفير الدعم الفني اللازم.

ودعا للالتزام بإجراءات الوقائية المعتمدة أثناء الدوام.