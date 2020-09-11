الوفد الأمني المصري يغادر غزة... ما الملفات التي بحثها؟

غادر الوفد الأمني المصري مساء الخميس قطاع غزة، بعد سلسلة مشاورات مكوكية أجراها بين حركة حماس في القطاع، و سلطات الاحتلال الاسرائيلي حول تثبيت التهدئة مع الاحتلال، و بحث فرص تنفيذ صفقة تبادل للاسرى.

ووصل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة صباح الخميس، وشرع على الفور بعقد لقاء مع قيادة حركة حماس، بعد أن كان قد وصل الأربعاء إلى إسرائيل، والتقى بعدد من المسئولين في تل أبيب.

و ترددت انباء قوية حول تفاصيل اللقاءات، حيث تطرقت بشكل مركز هذه المرة أيضا لملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس في غزة.

وكانت مباحثات سابقة قادتها عدة أطراف وسيطة من بينها مصر، نجحت سابقا في زحزحة ملف التبادل وإجراء صفقة جديدة، غير أنها اصطدمت بمواقف إسرائيلية متعنتة في النهاية، أفشلت تلك الجهود وأعادتها للمربع الأول.