العميد ابو سلطان: سيتم البدء باستيعاب 1500 فرد في اجهزة وزارة الداخلية غداً

أعلن العميد بهجت أبو سلطان، رئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أنه سيتم غداً السبت البدء باستيعاب 1500 فرداً في أجهزة وزارة الداخلية، وعلى دفعات، ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 3 شهور،
و أوضح أرو سلطان أن ترشيح هؤلاء الأفراد جاء بعد اجتيازهم اختبارات اللياقة البدنية في مسابقة الأفراد للعام 2019م، وحصلوا على درجة من 70 إلى 79%.
و بين أن الحاصلين على معدل 80% فما فوق واجتازوا جميع المراحل السابقة، تم توظيفهم في مسابقة العام الماضي، وبقي 500 منهم تم استيعابهم مطلع الشهر الجاري على بند التشغيل المؤقت.
و بحسب أبو سلطان، فسيخضع المرشحون للفحص الطبي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، والكبد الوبائي، بالإضافة إلى فحص اختبار الهيئة، ومن ثم إلحاقهم بدورة تدريبية وفق إجراءات الوقاية والسلامة.
و أشار الى أن تشغيل المرشحين على بند التشغيل المؤقت يتضمن عدة شروط، وهي: أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة.
و أكد العميد ابو سلطان أنه سيتم اختيار الأعداد المطلوبة وفق احتياج الوزارة، ممن حصلوا على أعلى الدرجات في اختبارات اللياقة البدنية، والتي شملت على عدة مراحل.
و لفت ابو سلطان الى أنه بإمكان الذين ترشحوا لمسابقة التوظيف للعام 2019م، والذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية، مراجعة حساباتهم من خلال صفحة الدخول الموحد عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم والإدارة؛ للتعرف على تفاصيل اجتياز المراحل المقبلة من التشغيل.