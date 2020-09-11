العميد ابو سلطان: سيتم البدء باستيعاب 1500 فرد في اجهزة وزارة الداخلية غداً

أعلن العميد بهجت أبو سلطان، رئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أنه سيتم غداً السبت البدء باستيعاب 1500 فرداً في أجهزة وزارة الداخلية، وعلى دفعات، ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 3 شهور،

و أوضح أرو سلطان أن ترشيح هؤلاء الأفراد جاء بعد اجتيازهم اختبارات اللياقة البدنية في مسابقة الأفراد للعام 2019م، وحصلوا على درجة من 70 إلى 79%.

و بين أن الحاصلين على معدل 80% فما فوق واجتازوا جميع المراحل السابقة، تم توظيفهم في مسابقة العام الماضي، وبقي 500 منهم تم استيعابهم مطلع الشهر الجاري على بند التشغيل المؤقت.

و بحسب أبو سلطان، فسيخضع المرشحون للفحص الطبي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، والكبد الوبائي، بالإضافة إلى فحص اختبار الهيئة، ومن ثم إلحاقهم بدورة تدريبية وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

و أشار الى أن تشغيل المرشحين على بند التشغيل المؤقت يتضمن عدة شروط، وهي: أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة.

و أكد العميد ابو سلطان أنه سيتم اختيار الأعداد المطلوبة وفق احتياج الوزارة، ممن حصلوا على أعلى الدرجات في اختبارات اللياقة البدنية، والتي شملت على عدة مراحل.

و لفت ابو سلطان الى أنه بإمكان الذين ترشحوا لمسابقة التوظيف للعام 2019م، والذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية، مراجعة حساباتهم من خلال صفحة الدخول الموحد عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم والإدارة؛ للتعرف على تفاصيل اجتياز المراحل المقبلة من التشغيل.



