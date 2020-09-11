وزارة الصحة: 8 وفيات و 1208 حالة تعافي من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (76 عاما) من محافظة طولكرم، ومواطن (90 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل، ومواطنة (60 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، ومواطنة (34 عاما) من بلدة الرام، ومواطن (58 عاما) من مخماس في ضواحي القدس، وجميعهم يعانون أمراضا مزمنة، باستثناء المواطنة المتوفاة من دورا، إضافة إلى وفاتين سجلتا في مدينة القدس، ووفاة لمواطنة (83 عاما) من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (157)، محافظة نابلس (26)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (16)، محافظة رام الله والبيرة (87)، جنين (35)، أريحا والأغوار (17)، طوباس (22)، طولكرم (32)، قطاع غزة (80)، ضواحي القدس (64)، مدينة القدس (60).

وتابعت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (18)، محافظة قلقيلية (57)، محافظة طوباس (1)، محافظة نابلس (24)، محافظة الخليل (777)، محافظة بيت لحم (84)، محافظة طولكرم (6)، مدينة القدس (241).

ولفتت إلى وجود 34 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص "كورونا" الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص