القيادي عليان يهاتف عوائل الاسيرين الاخرس و شعبيات

أجرى مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور جميل عليان اتصالا هاتفيًا مساء أمس الخميس بعائلتي الأسيرين المجاهدين المضربين عن الطعام ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين، وعبد الرحمن شعيبات من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم.

وأعرب د. عليان عن دعم حركة الجهاد الإسلامي ومساندتها للأسرى وعوائلهم ووقوفها التام مع الأسيرين المضربين عن الطعام.

وشدد د. عليان خلال اتصاله بعائلتي الأسيرين المضربين عن الطعام أن حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس لن تدخر جهداً في سبيل الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، متمنياً الإفراج القريب والعاجل عنهم وعن جميع الأسرى والأسيرات من داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد ماهر الأخرس مضرباً عن الطعام لليوم (47) رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري وهو يعاني وضعاً صحياً صعباً ومحتجز في مشفى كابلان تحت حراسة قوات مصلحة سجون الاحتلال، كما أن الأسير المجاهد عبد الرحمن شعيبات مضرباً عن الطعام لليوم (23) على التوالي رفضاً للاعتقال الإداري وهو يعاني من وضع صحي صعب وظروف عزل سيئة جداً في سجن إيشل.