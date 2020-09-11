"دحلان" و"طحنون" وصلا إسرائيل على متن طائرة اماراتية تحمل مساعدات

كشفت كاتبة "إسرائيلية"، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول حياة القيادي في حركة فتح محمد دحلان.

وقالت الكاتبة في صحيفة "يديعوت أحرنوت" سمدار بري، إن الطائرة التي هبطت في مطار "بنغريون" قبل عدة أسابيع وكانت تحمل مساعدات طبية إماراتية للضفة الغربية والتي رفضت السلطة الفلسطينية استلامها كان على متنها أيضاً طحنون بن زايد الشقيق الأصغر لمحمد بن زايد، وكذلك كان على متنها محمد دحلان.

وأضاف بري نقلًا عن مسؤول أمني "إسرائيلي"، أنه يجد صعوبة في تصديق بأن دحلان وطحنون بن زايد لم يغادرا الطائرة، وأضاف المسؤول أنه لا يعرف مع من التقى بن زايد ودحلان، مردفًا: "الإثنين يعرفان كيف يملئان وقتهما حتى موعد انطلاق الطائرة".

وأكدت أنها شاهدت بأعينها عن طريق الصدفة جلسة جمعت محمد دحلان مع رئيس جهاز الشاباك السابق في الاحتلال "يعكوف بري"، مشيرة إلى أن الاثنين كانا يجلسان في أحد الفنادق بأوروبا وكانا يتبادلان الضحك والحديث، في حين قال "يعكوف بري" أن هنالك صداقة كبيرة تجمعه بدحلان وأنهما جلسا لعشرات الساعات سوياً.

وبينت الكاتبة "الإسرائيلية"، أن "دحلان يعرف جيداً قواعد اللعبة قي الخليج العربي، ويمتلك علاقات قوية جداً مع قادة الإمارات، وهو مستشار لمحمد بن زايد، ولكنه لا يحب الظهور أحياناً كما فعل عند وصول الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات قبل عدة أيام".