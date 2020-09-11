مختبرات الصحة: نفحص يوميًا ما بين 1500 - 2000 عينة كورونا بغزة

أكد مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة بغزة د. عميد مشتهى، أن المختبر المركزي لوزارة الصحة يعمل بطاقة قصوى على مدار الساعة لإنجاز عدد فحوصات يومية يتراوح ما بين (1500 – 2000) فحص.

وأوضح مشتهى في تصريح لـ"إذاعة صوت القدس"، أن "هناك نقص كبير في كافة المستلزمات الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي، ولدينا إمكانية متواضعة لإجراء فحوصات بعدد متوسط".

وقال: "لدينا نقص في محاليل إجراء الفحوصات وبعض الأجهزة قد تتعطل لا يمكن إصلاحها بسبب عدم وجود قطع غيار".

وأضاف مشتهى، أن جهاز الفحص الذي تم تزويد وزارة الصحة به من قبل اللجنة القطرية ساعد في تقصير فترة الحصول على إنجاز الفحص من 6 ساعات إلى 4 ساعات.

ولفت أن المسح يتم للمخالطين وللمواطنين عامة مناطق شاملة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه كان سابقًا يتم التركيز على مدينة وغزة ومحافظة الشمال فقط.

وأوضح مشتهى، أن الاختلاف في عدد إصابات كورونا اليومي يرجع إلى طبيعة المسح و حجم الفحوصات، ونوع المجتمع المحلي الذي أخذت منه العينات كالمخالطين.

وأشار إلى أن هناك بروتوكول واضح تعمل عبره لجنة تقصي العدوى ويتم من خلاله تقصي الخريطة الوبائية في قطاع غزة.