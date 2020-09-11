غزة: التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء يدعو لضبط المولدات الخارجية بأسعار أقل

دعا "التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء" إلى العمل على إعفاء مولدات الشوارع في قطاع غزة من ضرائب الوقود؛ كي تنخفض تكلفة إنتاج الوحدة.

وطالب التحالف، في بيان له اليوم الجمعة، بالعمل على تحديد سعر الوحدة بسعر عادل وموحد لتصبح هذه الخدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من أبناء شعبنا، "خاصة ونحن نعاني من الإغلاق الناتج عن تفشي فيروس كورونا والاستعداد لنشر التعليم الالكتروني، وهو ما يتطلب توفر التيار الكهربائي لدى الجميع".

وقال التحالف الاهلي في بيان له" إن أزمة الكهرباء القائمة منذ أربعة عشر عاماً استنزفت المواطن مالياً ونفسياً ونزعت منه الراحة والأمان، ونشأت عن هذه الأزمة تجارة خاصة لبيع الكهرباء عبر مولدات الشوارع، ونحن إذ نقدر الدور الذي تلعبه هذه المولدات في تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي وسد هامش من العجز القائم، إلا أن هذه الخدمة لا يمكن مطلقاً أن تصل إلى شريحة واسعة من المواطنين، إذ يبلغ سعر الوحدة من 6 إلى ثمانية أضعاف سعر الكهرباء الرسمي، وهو ما يرهق المواطن في سلعة أساسية ويجعلها انتقائية لأكثر الفئات مقدرة اقتصادية".

وقامت اللجنة الهندسية ولجنة الاستثمار في التحالف بإنجاز دراسة وافية حول جدوى الاستثمار في مولدات الشوارع، وتبين أن هذه المولدات يمكن ضبطها وتنظيمها لتقديم خدمة ذات كفاءة أكبر وأسعار أقل بكثير مما هو قائم الآن.وأوصت اللجنة بالعمل على إعفاء مولدات الشوارع من ضرائب الوقود كي تنخفض تكلفة انتاج الوحدة.

وطالبت، العمل على تحديد سعر الوحدة بسعر عادل وموحد لتصبح هذه الخدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من أبناء هذا الشعب، لاسيما في ظل الإغلاق الناتج عن تفشي فيروس كورونا والاستعداد لنشر التعليم الالكتروني وهو ما يتطلب توفر التيار الكهربائي لدى الجميع.

وأوضحت، أن خفض الأسعار إلى مستويات عادلة سيساهم في زيادة الطلب على كهرباء المولدات وتشجيع مزيدٍ من المستثمرين للدخول في هذا القطاع، ما سيضخ مزيداً من الطاقة، التي بدورها ستساهم في تخفيف الأزمة أيضاً.

ودعت اللجنة، لتسجيل هذه الشركات وتنظيمها وإصدار اللوائح والقوانين اللازمة لهذه المولدات، وبالتالي تكون شركات مسؤولة أمام الناس والجهات الرقابية والمختصة لحفظ الحقوق، إلى جانب ضبط معايير الأمان والسلامة في مولدات الشوارع وشبكاتها الممتدة على أعمدة الكهرباء.