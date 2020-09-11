الصحة: وفاة مواطنة واصابة ٨٠ أخرين بفيروس كورونا في غزة

سجلت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، حالة وفاة وإصابة 80 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة في بيان صحفي لها، عن وفاة المواطنة طرفة أبو الجديان 83 عام في نستشفى غزة الاوروبي جراء اصابتها بفيروس كورونا.

وقالت إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1813 عينة، مشيرة إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1631 اصابة بينهم 1506 حالة نشطة (1501 من المجتمع و 5 من العائدين).

وأضافت الصحة، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة بلغ 114 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 11 حالة (9 من داخل المجتمع و 1 من العائدين).

وأكدت الوزارة أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية و الاجراءات المناسبة، مبينة انه كلما زاد التزام المواطنين باجراءات الوقاية انخفض منحنى تفشي الوباء.

وأوضحت الصحة، أنها توازن بين اجراءات مواجهة الوباء وتلبية احتياجات المواطنين، داعية الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار وذلك لان استهتارك_سيقتل_احبابك.

كما أكدت على المواطنين المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات، إلى جانب الاهتمام التام باجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة.