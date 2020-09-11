الصين تعلّق على فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا!!

أعلن نائب رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، فاليري شاروشين، أن علماء من الصين أكدوا أن عقار تريازافيرين الروسي، وفقًا لنتائج الأبحاث الأولية، فعال في مكافحة كوفيد -19.

في وقت سابق، طلبت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في يكاترينبرغ، ارسال العلماء العقار إلى الصين لاختباره ضد فيروس كورونا.

وقال شاروشين، في بيان صادر عن جامعة الأورال الفيدرالية: "التريازافيرين له تأثير إيجابي في مكافحة "COVID-19": فهو يقصر مدة مسار المرض ويخفف العديد من الأعراض. تلقينا هذه المعلومات من رئيس جامعة هاربين الطبية، يانغ باوفينج. الجواب غير رسمي حتى الآن، لأن البحث لم يكتمل. إن النتيجة بدائية وتحتاج إلى مزيد من التطوير، ولكن بشكل عام هناك تأثير إيجابي".

ووفقًا له، فقد وافقت الصين على بروتوكول التجارب السريرية (المنشور في مجلة Engineering)، والذي بموجبه تجري عشرة مستشفيات في مقاطعة هيلونغجيانغ دراسات عشوائية: على مجموعة مختارة وعلى المرضى الذين يتلقون الدواء، لكنهم لا يعرفون أنهم يتلقونه، ويتم إجراء الدراسات على المرضى الذين يعانون من مرض خفيف أو متوسط.

وأوضحت الجامعة أن 245 مريضًا من المقاطعة يشاركون في الدراسة، حيث يتم إجراء دراسات استقصائية مماثلة في عدد من المستشفيات في يكاترينبورغ.