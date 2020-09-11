النيابة العامة تشدد بشأن المخالفين لقرارات الجهات الحكومية

دعت النيابة العامة في غزة، مساء الخميس، المواطنين بوجوب الالتزام بالإجراءات العامة المقرّة من الجهات الحكومية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، وللسيطرة على انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وشددت النيابة في بيان صحفي لها، اليوم الجمعة، على أن مخالفة الأفراد أو المؤسسات للالتزامات المقررة سيوقعهم تحت طائلة المساءلة الجزائية، وتوقيع العقوبة القضائية المقررة في قانون العقوبات وقانون الصحة العامة.

وأوضحت أن المخالف يلتزم بتحمل كافة نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة، والتعويض القانوني، والإغلاق الإداري للمرافق المخالفة.

كما دعت النيابة، المواطنين على متابعة الصفحات والمواقع الرسمية الإلكترونية لوزارتي الصحة والداخلية والوزارات المختصة لمتابعة أي قرارات جديدة.

وفيما يلي تعليمات النيابة العامة:

١. المكوث في المنزل أثناء فترات حظر التجوال المعلن عنها.

٢.ارتداء الكمامة خارج المنزل وتحقيق مسافة التباعد الجسدي.

٣.الانصياع لإجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات الحكومية المختصة.

٤.الالتزام بالتدابير الصادرة تجاه الأفراد العائدين عبر المعابر.

٥. الخضوع للاستشفاء الإلزامي (الحجر الصحي) للمصابين بحسب ما تقرره وزارة الصحة.

٦.الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب ما تقرره وزارة الصحة.

٧.التقيد بقرارات الإغلاق الصادرة عن الجهات الحكومية لأي مؤسسة أو مرفق والالتزام بالتدابير الخاصة بفتحها حال صدور قرار بذلك من جهات الاختصاص.

٨.التقيد بقرارات منع التجمعات والاجتماعات الخاصة والعامة كالأعراس وبيوت العزاء.

٩.تنفيذ أية توجيهات تصدر عن الدوائر الحكومية المختصة بشأن إجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار العدوى.