"يسرائير" للطيران تعلن موعد رحلاتها من "إسرائيل" للإمارات

أعلنت شركة "يسرائير" للطيران "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ رحلاتها إلى أبوظبي بمجرد حصولها على الموافقات النهائية لتشغيل رحلات مباشرة من "إسرائيل" إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشركة، وفق ما أوردته قناة i24news العبرية، أن السياح سيتمكنون من السفر بجواز سفر إسرائيلي، مضيفة أنه من المتوقع أن تبدأ الرحلة الأولى في 15 أكتوبر القادم.

وقال نائب المدير العام للشركة إن طائرة خاصة تحمل تصميما خاصا وشعارات ستقوم بهذه الرحلات التي ستستغرق حوالي أربع ساعات ونصف الساعة، مرجحا أن يكون الطلب على هذه الرحلات كبيرا.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر أعلن مساء الأربعاء أن السعودية وافقت على فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التي تنطلق من "إسرائيل" تجاه الشرق.