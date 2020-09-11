الاحتلال يشن هجومًا صاروخيًا على مدينة حلب السورية

تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الجمعة، لهجوم صاروخي "إسرائيلي" على مدينة حلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الدفاعات السورية أسقطت عددا من الصواريخ "الإسرائيلية" قبل أن تصل إلى أهدافها.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه "في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم قام العدو بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية"

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث الذي أعلنت دمشق أن إسرائيل شنته شمال البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر استخباراتي بالمنطقة أن "إسرائيل" تكثف غاراتها في وقت يتركز فيه اهتمام العالم والمنطقة، بما فيها سوريا، على جائحة كورونا.