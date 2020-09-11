الأسير المجاهد مؤيد زيود يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

يدخل الأسير المجاهد مؤيد محمد سليم زيود (46 عاماً)، من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

واعتقل زيود من قبل قوات الاحتلال في تاريخ 11/09/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن (25) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير مؤيد زيود ولد بتاريخ 11/06/1974م، وهو متزوج، ولديه من الأبناء "اثنان" حبيب وسعاد، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.