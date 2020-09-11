سعر صرف الليرة التركية اليوم الجمعة 11-9-2020

شهدت الليرة التركية، اليوم الجمعة 11-9-2020، تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار و باقي سلة العملات.

وكانت قيمة الليرة قاربت حاجز ال 7.5 للدولار الواحد، في بداية الأسبوع الحالي ولم تسبق لليرة التركية الوصول لهذه القيمة، مع تزايد الإضرابات في المنطقة.

وشهدت الليرة التركية تراجعاً حاداً، في ظل التوترات القائمة في المنطقة، وخاصة بين تركيا واليونان، بالإضافة لرفع واشنطن حظر الأسلحة عن قبرص اليونانية.

وإليكم قائمة بسعر صرف الليرة التركية صباح اليوم الإثنين 7 أيلول 2020:

1 دولار أمريكي = 7.45 ليرة تركية.

1 يورو = 8.81 ليرة تركية.

1 ريال سعودي = 1.98 ليرة تركية.

1 دينار كويتي = 24.300 ليرة تركية.

1 دينار عراقي= 0.0063 ليرة تركية.