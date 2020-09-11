الأردن: لا إصابات في حادث انفجار مستودع الذخائر بالزرقاء

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، أنه لم تقع أي إصابات في حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء،

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل "مورترز" غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

وأضاف العضايلة، إن التحقيقات الأولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.

وأوضح: "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

على الصعيد ذاته، حذرت مديرية الأمن العام من تداول بيانات قديمة وإشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية.