"الداخلية" تخفف إجراءات حظر التجوال في شمال غزة

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من مناطق محافظة شمال غزة، وفق ما هو موضح على الخارطة المرفقة، وهي كالآتي:

- المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا.

- المناطق الواقعة غرب مخيم جباليا حتى منطقة السودانية.

- منطقتا الكرامة ومشروع عامر شمال غرب مدينة غزة.

- مناطق من بلدة بيت حانون، وتشمل: العزبة، وأبراج العودة والندى.

- المنطقة الشرقية لشارع صلاح الدين من مفترق القرم شرق جباليا حتى شارع البنات في بيت حانون.

وجددت وزارة الداخلية والأمن الوطني التأكيد على الآتي:

1. يمنع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجوال، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

2. تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وستقوم الأجهزة الشرطية والأمنية بتوقيف المخالفين لإجراءات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة.

3. استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات وفق ما أُعلن سابقاً.

4. السماح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها.

5. السماح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام.

6. استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها.

7. استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.