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في مثل هذا اليوم.. السرايا أجبرت نتنياهو على الهروب للملاجئ

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:47 - 10 سبتمبر 2020
لحظة هروب نتنياهو لحظة هروب نتنياهو
تقارير
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وجهت سرايا القدس العديد من الصفعات لقادة العدو وفي مقدمتهم المجرم بنيامين نتنياهو, الذي كان يتبجح ليل نهار بتهديداتٍ رعناء لقادة المقاومة, لتسقطه صواريخ السرايا وتجبره على الهروب أمام جمهوره في المؤتمر الانتخابي بمدينة أسدود المحتلة.

وفي  مثل هذا اليوم الموافق 10 - 9 من العام 2019م وبتوقيت سرايا القدس الساعة 9:00 مساء، وبقرار من قائد أركان المقاومة في فلسطين الشهيد القائد/ بهاء أبو العطا، قصف مجاهدو السرايا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، واعترفت المصادر الصهيونية بسقوط الصواريخ ودوت صفارات الإنذار بالمدينة، وأجبرت رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو على الهروب للملاجئ أمام جمهوره أثناء عقده مؤتمر انتخابي له.

ونشرت وسائل إعلام صهيونية فيديو للحظة إخلاء نتنياهو إلى منطقة محمية من مؤتمر في "أسدود" التي تبعد 40 كيلومترا عن قطاع غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار وإطلاق الصواريخ.

واضطر نتنياهو الذي كان يحظى بحفاوة الاستقبال من الصهاينة إلى قطع كلمته بالتزامن مع سماء دوي صفارات الإنذار.

 

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