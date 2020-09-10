منذ بداية 44 وفاة و6724 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين

سجلت فلسطين اليوم الخميس، ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في آذار الماضي.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 224 وفاة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 37214 إصابة، تعافى منها 25483، في حين لا يزال هناك 11,507 حالات نشطة، منها 31 توصف بالحرجة، كما أجري في مختبرات وزارة الصحة حتى الآن 326,469 فحصا للكشف عن الإصابة.

ومنذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم، تم تسجيل 44 وفاة و6724 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 4691 حالة تعاف.

وما زالت محافظة الخليل تتصدر المشهد بعدد حالات الوفاة وحصيلة الإصابات، حيث سجلت 123 حالة وفاة، و14,447 إصابة، منها 3,129 إصابة لا تزال نشطة.

وتحتل مدينة القدس وضواحيها المرتبة الثانية بتسجيلها 38 وفاة (26 في المدينة) و11268 إصابة، منها 1862 إصابة لا تزال نشطة في المدينة و742 في الضواحي.

وتحول إجراءات الاحتلال دون التأكد من البيانات الصادرة عن الحالة الوبائية في مدينة القدس، ويتم الاعتماد على جهود لمجموعة من الأطباء الفلسطينيين في العاصمة المحتلة الذين يتطوعون في متابعة حصيلة الإصابات بصورة يومية.

وتأتي محافظة رام الله والبيرة في المرتبة الثالثة بتسجيلها 12 وفاة و2801 إصابة، منها 1206 إصابات لا تزال نشطة، تليها محافظة بيت لحم بتسجيلها 12 وفاة و1946 إصابة منها 1009 إصابات نشطة، فيما سجلت محافظة نابلس 13 وفاة و1732 إصابة منها 630 إصابة نشطة.

وشهد قطاع غزة تسجيل 10 وفيات و1551 إصابة منها 1427 إصابة نشطة، أما محافظة قلقيلية فسجلت11 وفاة و1143 إصابة، منها 620 إصابة نشطة، ومحافظة أريحا والأغوار سجلت حالتي وفاة و1082 إصابة منها 415 إصابة نشطة، ومحافظة طولكرم حالة وفاة و502 إصابة منها 165 إصابة نشطة، ومحافظة جنين حالة وفاة و359 إصابة منها 86 إصابة نشطة، ومحافظة سلفيت حالة وفاة و195 إصابة منها 94 إصابة نشطة، ومحافظة طوباس 188 إصابة منها 122 إصابة نشطة.