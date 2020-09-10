مقتل شابة بالرصاص في مدينة رهط شمال النقب

أعلنت مصادر طبية في مدينة رهط شمال النقب، مساء اليوم الخميس، مقتل شابة تبلغ من العمر 30 عامًا بجريمة إطلاق نار في حي السدرة بالمدينة.

وأوضحت المصادر أن الشابة أصيبت بجروح بالغة الخطورة، وأن جميع محاولات إنقاذ حياتها فشلت، ليعلن عن وفاتها.

ومنذ بدء العام الحالي، أسفرت جرائم قتل مختلفة في المجتمع الفلسطيني في أراضي العام 48 عن سقوط 57 ضحية، منهم 10 نساء، في ظل تصاعد خطير للجريمة يترافق مع تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولياتها في الحد من هذه الجرائم، أو حتى متابعتها والتحقيق فيها وإلقاء القبض على الجناة.