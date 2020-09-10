مصرع طفل بحادث دعس شمالي الخليل

لقي طفل (4 سنوات) مصرعه، اليوم الخميس، إثر حادث دهس تعرض له في بلدة صوريف شمال محافظة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "أنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة يتعلق بوقوع حادث سير في بلدة صوريف، مباشرة تحركت للمكان شرطة المرور وطواقم الإسعاف لمعاينة الحادث واسعاف المصاب".

وأضاف ارزيقات أن الحادث ناجم عن تعرض الطفل للدهس من قبل مركبة أثناء عبوره الطريق، الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح وصفت بالخطيرة، حيث جرت محاولة نقله وإسعافه إلى المستشفى الأهلي بالمدينة لكنه فارق الحياة قبل وصوله.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.