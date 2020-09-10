حملة إلكترونية لتحويل جامعة الدول العربية إلى قاعة أفراح

دشن نشطاء فلسطينيون رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، حملة إلكترونية تهدف إلى جمع مليون توقيع لتحويل الجامعة العربية إلى قاعة أفراح في أعقاب مواقفها الأخيرة ورفض إدانة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

ويهدف القائمون على الحملة وفقاً لما نشروه عبر الرابط الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من المبنى الخاص بالجامعة العربية وتحويله إلى المصلحة العامة للجمهور أفضل من بقاءه على حاله.

واعتبر القائمون عليها أن تحويل مقر الجامعة التي تأسست في أربعينات القرن الماضي إلى قاعة أفراح سيكون له فائدة أكبر من بقائها على شكلها الحالي وعجزها عن اتخاذ أية قرارات تخص قضايا الشعوب العربية.

وأحدث موقف الجامعة العربية، أمس الأربعاء، ردة فعل غاضبة بعد إسقاط المشروع الفلسطيني لإدانة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي رغم الاتفاق المسبق على إصدار بيان يدين التطبيع مع الاحتلال وهو ما دفع بالمسؤولين الفلسطينيين خصوصاً المسؤولين في السلطة لاتهام الجامعة العربية بالعجز.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ هاجمت الفصائل الفلسطينية الجامعة العربية وموقفها معتبرة أن المال يتحكم في القرار في الوقت الذي تعجز فيه الجامعة عند استصدار قرارات وبيانات تدين خطوة التطبيع مع دولة الاحتلال.

في الوقت ذاته، هاجم الفلسطينيون عبر صفحاتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الجامعة العربية، معتبرين أنها جسم بلا فائد لم يقدم أي شيء على مدار تأسيسها لأي من قضايا المنطقة العربية.