"الكيلة" تبحث مع مفوض الأونروا تعزيز التعاون للتخفيف عن اللاجئين

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تعزيز التعاون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته د. الكيلة مع السيد لازاريني في مكتبها برام الله، بحضور مديرة عمليات إقليم الضفة الغربية في وكالة الغوث غوين لويس، ووفد من الوكالة، أشادت خلاله بجهود الوكالة الدولية في التخفيف عن اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج.

وأضافت الوزارة أن القيادة الفلسطينية تسعى خلال اتصالاتها مع دول العالم على تجنيد ودفع المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لاستمرار خدمات الأونروا.

وأطلعت د. الكيلة المفوض العام للأونروا على نتائج زيارتها لقطاع غزة، والوضع الوبائي في فلسطين بشكل عام.

وأشارت إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خصوصاً في سوريا ولبنان، والتخفيف عن معاناة اللاجئين خصوصاً في الجانب الصحي.

من جهته، أشاد السيد لازاريني بجهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا، مؤكداً استمرارية التعاون بين الوكالة الدولية ووزارة الصحة.