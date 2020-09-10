البطش: الجامعة العربية أصبحت أداة عجز ويجب تفعيل المقاومة الشعبية

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، إن الجامعة العربية أصبحت أداة عجز في المنطقة عقب إسقاطها مشروع قرار فلسطينيا يدين الاتفاق الإماراتي "الإسرائيلي"، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل على أرض الميدان بكل أشكال المقاومة الفلسطينية.

وأكد البطش في لقاء عبر فضائية "الميادين"، مساء اليوم الخميس، حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، على دور المقاومة الشاملة من الحجر إلى الصاروخ، ومن القلم إلى الريشة، إلى جانب من سحب الاعتراف بـ"اسرائيل" وتجسيد المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة لمواجهة التطبيع والاستيطان الصهيوني.

وأضاف البطش، أن "المزيد من الفعل على الأرض وحراك جماهيري حقيقي وانتفاضة شعبية وردة فعل المقاومة سيوصلنا إلى عمل من نوع أخر"، مبينًا أن التحرك الشعبي بشكل واسع في الضفة الغربية كفيل بأن يحد من الاستيطان ويلغي مشروع الضم ويزج إسرائيل في قفص الاتهام"

وأوضح أن الحراك الشعبي سيخلف أدوات عمل وطنية وشعبية جديدو في مواجهة "إسرائيل".

ووجه البطش، التحية للشعوب العربية لوعيها ورفضها للتطبيع مع العدو رغم قرار القيادات ان تكون جزاء من حالة التطبيع.

وأكد قوله: "الشعوب العربية حية ولم تمت ولابد من التمييز بين الشعب الاماراتي وموقف حكومته، ولا ننسى وقفة الشعب معنا أزماتنا".