"إسرائيل": 21 وفاة و3,576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 21 وفاة و3576 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1075 وفاة والإصابات إلى 144,673 إصابة.

ووفقًا للمعطيات، تم تسجيل 7 وفيات و2,372 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية. ويرقد 977 مصابًا في المستشفيات بينهم 488 بحالة صحية حرجة. وتم توصيل 143 مصابًا بأجهزة التنفس الاصطناعي. ويبلغ عدد الحالات النشطة 33681 حالة، في حين سجلت 109,915 حالة تعاف.

وشهدت إسرائيل أمس الأربعاء أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ آذار الماضي والتي بلغت 4013 إصابة، كما سجلت 755 وفاة منذ الأول من تموز الماضي، ما دفع "المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا" إلى مناقشة فرض قيود جديدة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ بـ"رأس السنة العبرية" في 18 أيلول الجاري.

وتحتل إسرائيل المرتبة الـ25 على مستوى العالم بحصيلة الإصابات الكلية، كما تشير الإحصائيات إلى أنها "الدولة الوحيدة التي سجلت أكثر من 140 ألف إصابة وعدد سكانها أقل من 10 ملايين نسمة".

وعلى صعيد متصل، أشارت بيانات وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إلى إغلاق 854 مدرسة و2428 روضة أطفال. وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس 1148 مصابًا، وبلغ إجمالي عدد الإصابات التي شخصت في نظام التعليم 2406 إصابة.